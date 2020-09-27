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孫大千酸蕭美琴：沒與美國建交 叫再久也不會變真大使
我國駐美代表蕭美琴日前在推特自稱「台灣駐美大使」引發爭議，前立委孫大千在臉書表示，這根本就是一種自嗨自爽的無聊行為。沒有正式和中華民國建交，叫再久的大使，也不會變成真的大使。
孫大千說，蕭美琴與其浪費時間在社群軟體上自稱為台灣駐美大使，為什麼不敢直接表態尋求和美國建立正式外交關係？而駐德代表謝志偉與其沾沾自喜的在臉書貼文炫耀，在一場視訊會議中，主持人以「台灣大使館的謝大使」稱呼他，為什麼不敢向台灣人說明德國政府會不會和台灣建立正式外交關係？
孫大千進一步表示，謝長廷高調貼出參訪富士電視台迎賓畫面秀出「台灣駐日大使謝長廷先生」，既然如此，為什麼日本政府始終在處理對台關係上，唯唯諾諾，小心翼翼，深怕得罪了中國大陸？
孫大千強調，沒有努力和實力，在戲棚下站得再久，也只是在做白日夢，不會是你的。
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