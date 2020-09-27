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冷氣跳電說惹議 她點名陳時中、柯文哲專說幹話大官
台北市長柯文哲昨說，南部有學校買冷氣，一開就跳電、還沒錢繳電費，「我看到很好笑」，引發熱議。國民黨台北市議員游淑慧今天則再臉書點名陳時中、柯文哲為「專說幹話的大官們」。游淑慧說，「陳時中先吃萊豬3個月；柯文哲先在綠建築教室，不開冷氣辦公3個月。」
中央喊出2022年後國中小「班班裝冷氣」政策，不過柯文哲認為，校園要降溫，裝冷氣是最後的手段，綠建築才是重點，游淑慧提到， 專說幹話的大官們，如果你們這些50、60歲的大男人都做不到， 憑什麼要求8、9歲的小朋友可以忍耐？
游淑慧說，她之前與柯文哲及市府首長一對一便當會時， 她問柯市長和市府首長，「為什麼市政大樓、警察局、區公所等，不改造為綠建築，然後把冷氣關掉呢？」
游說，她又問柯，你能在綠建築內、夏季、不開冷氣的室內辦公8小時嗎？如果50、60歲的大男人都做不到， 憑什麼要求小朋友可以忍耐？
游淑慧點名陳時中、柯文哲，「專說幹話的大官們，陳時中先吃萊豬三個月，柯文哲先在綠建築的教室內，不開冷氣辦公開會3個月。」
游說，「到時候，你們就會知道自己講的話，自己都受不了。以身作則，為官之道。」
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