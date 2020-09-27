影／馬英九8度挑戰日月潭泳渡 民眾驚呼「體力真好」
南投縣日月潭萬人泳渡今天登場，雖然一度受到疫情的影響考慮停辦，但日前經由中央同意確定如期舉行，縣府憂心有居家隔離或檢疫期間者報名參加，經疾管署協助查篩有14名居家檢疫者，但均能在昨天出關。主辦單位估計逾2萬人報名，防疫部分獲得科技廠商贊助2.6萬枚口罩，參與民眾除在水中之外，下水前及上岸後都需配戴。前總統馬英九今年第八度挑戰。
前總統馬英九在南投縣長林明溱與前副總統吳敦義陪同下，參與放流總統魚苗活動，並為泳渡活動鳴槍。馬英九也遵守防疫規範，在下水前配戴國旗造型口罩。馬英九下水後先以自由式游泳，離開岸邊一段距離後再變換成蛙式。在岸上的民眾看了驚呼連連，直誇馬英九雖然已經年過七旬，體力依舊很好。
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