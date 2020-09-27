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柯文哲譏南部學校冷氣跳電 陳其邁：把話收回去

聯合報 / 記者蔡孟妤／高雄即時報導
高雄市長陳其邁。記者蔡孟妤／攝影
高雄市長陳其邁。記者蔡孟妤／攝影

台北市長柯文哲日前提到有南部縣市學校冷氣一開就跳電，還沒錢繳電費，引發議論。高雄市陳其邁今說，柯文哲個人狹隘的看法，從台北看天下，也沒有同理心，柯應該要把這句話收回去。

陳其邁今上午出席大林蒲遷村座談會，前受訪被問到柯文哲的說法，他說，這是從台北看天下，柯個人狹隘的看法，沒有同理心，城市有不同條件，南部並沒有像台北有那麼多得天獨厚的資源，更不應該成爲柯取笑的對象。

陳其邁批柯「沒有同理心」，他沒辦法苟同，認為柯「要把這句話收回去」，「怎麼會在財政狀況不同，沒有錢繳冷氣，就成為被譏笑的對象，我覺得這個很不好。」

對於國際組織市長聯盟把台灣城市列在中國底下，陳其邁說，台灣從來就不是中國一部分，也有名、有姓，而且國際普遍認知也知道，高雄市位於台灣的南部，所以違反事實、矮化的部份，昨天已要求城市聯盟要盡速修正。

陳其邁呼籲市長聯盟尊重台灣高雄在過去促進環境永續或參與城市聯盟的運作所做的貢獻跟努力，相信高雄市的參與，對全球氣候的變遷因應及環境的永續是加分，且是積極活躍、善盡職責的會員，所以希望他們立刻改正，正視在網站上錯誤事實。

對於大林蒲遷村，陳其邁說，大林蒲遷村最重要是要照顧人民的生活、財產權跟社會權，讓大林蒲的居民受到最好照顧，相信大林蒲的居民也會珍惜。未來在政府規畫下，不僅有好的補償條件，也有好的生活環境，更會提供充足的公共服務跟社會服務，相信大林蒲的居民也會珍惜。

陳其邁 柯文哲 高雄市

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