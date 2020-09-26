疫情衝擊返台參加國慶僑胞少 今年約1500人

僑委會表示，受到新冠肺炎疫情影響，今年參加國慶慶祝活動的僑胞人數比往年少了幾千人，目前報名人數約八成，報名者多是今年初就已返國者，在國慶前返國者也因為要配合居家檢疫政策提早返台。

僑委會副委員長呂元榮表示，近三年返台參加國慶的僑胞約6千人，今年僑胞參加國慶典禮的設定人數為1500人，到今天為止已有約1160人報名，僑胞往年多會組團返台參加國慶典禮，僑委會今年不鼓勵僑胞返台，請已在台灣的僑胞參與；今年報名的僑胞大多數人是今年初就因疫情返台，近期返台者也提前返台，在國慶前完成14天的居家檢疫及7天的自主健康管理。

呂元榮說，為了擴大推動「疫後振興」，今年僑胞的國內旅遊補助從以往的每人2400元增加到每人3000元，因為今年僑胞多提早返國，過去是當年8月1日後返國才認定為回台參加國慶慶典，今年放寬至今年1月1日後返台者就有資格。

呂元榮說，僑委會配合防疫，屆時僑胞到僑委會報到時，報到現場會也會有各項防疫措施，門口設有體溫檢測儀，也會請僑胞配戴口罩、用酒精消毒手部，今年返國僑胞少，現場座位數也會減少並拉大間隔，各個櫃台會加裝透明隔板，落實防疫政策。