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國際組織「市長聯盟」標示中國籍 高雄抗議並要求正名

聯合報 / 記者楊濡嘉/高雄即時報導
國際組織「市長聯盟」將高雄市標示為中國籍。圖/高雄市政府提供
國際組織「市長聯盟」將高雄市標示為中國籍。圖/高雄市政府提供

高雄市政府今天發現國際組織「市長聯盟」官網將台灣城市國籍標示「中國」，高雄市政府嚴正要求正名。

高市府晚間以新聞稿表示今（26）日留意到國際組織「市長聯盟」官方網頁將台灣加入聯盟的城市國籍，包括高雄市在內的6都，都標示為「中國」。 為捍衛台灣在國際的主體性並避免引起不必要之政治紛爭，高雄市環保局已透過ICLEI東亞地區高雄環境永續發展能力訓練中心（ICLEI KCC），與ICLEI位於歐洲總部的秘書長GINO及行政副主管Eva取得連繫，嚴正表達台灣不是中國的一部份，要求一定要正名改回來，高市府不會接受國際社會或組織任何矮化台灣的作為。

「市長聯盟」是聯合國城市氣候高峰會於2014年9月所成立，目的是串聯全球各城市，以最大的努力以對抗氣候變遷的挑戰，由C40城市氣候變遷領導小組、地方政府永續發展理事會（ICLEI）和城市與地方政府聯盟（UCLG）等三大城市網合作組成。 高雄市自2006年起加入ICLEI組織，也是國內第一個ICLEI的會員城市，從加入ICLEI及參與國際組織之任何專案或競賽，均不是以「中國」註冊。

高市府因此強調，基於捍衛台灣在國際上的主體性，有權利爭取自我權利，並要求該國際組織在世界各處發布的任何文件，均不得任意更改我們所代表的國家。

國際「市長聯盟」官方網站內介紹高雄城市的網頁，網址為：https：／／www.globalcovenantofmayors.org／cities／east-asia／china／kaohsiung／ ，可以明顯看出將高雄城市國籍標示為「中國」。

高雄市 氣候變遷 聯合國

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