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江啟臣出席青商會總會晚宴 另類為國民黨招兵買馬

聯合報 / 記者王昭月／高雄即時報導
國民黨主席江啟臣以青商人身分參加青商國際總會晚宴，另類替國民黨招兵買馬。記者王昭月／攝影
國民黨主席江啟臣以青商人身分參加青商國際總會晚宴，另類替國民黨招兵買馬。記者王昭月／攝影

國民黨主席江啟臣今晚以「青商人」身分，參加在高雄市舉行的青商總會晚宴，他表示，網路時代，社團競爭激烈，青商會之所以經營成功，除了能培養人才，也熱衷公益，他幽默的說，自己是國民黨主席，也算是經營社團，「歡迎大家能夠加入」，另類的招兵買馬，引起在場人士會心一笑。

江啟臣說，國際青年商會台灣總會過去幾十年來，從十幾、二十個人到現在約有七、八千人，陸續增加中，尤其網路化時代，每個社團競爭非常激烈，年輕人的選擇多，但他看到還有這麼多年輕人願意加入國際青商會，這就是經營社團的成功。

江表示，國際青商會在台灣這些年來，培養很多人才，是這個社團最吸引人的地方，他自己是2017年豐原分會會長，當時他兼任立委，但當會長那一年適逢青商會五十周年，他花很多時間辦理年會，從那一次他發現青商會為什麼可以培養人才。

目前他是國民黨主席，歡迎大家加入，相信人才不分黨派，只要願意任用，都能發揮最大能量。

國民黨主席江啟臣以青商人身分參加青商國際總會晚宴，另類替國民黨招兵買馬。記者王昭月／攝影
國民黨主席江啟臣以青商人身分參加青商國際總會晚宴，另類替國民黨招兵買馬。記者王昭月／攝影

國民黨 江啟臣

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