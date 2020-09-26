參加青商總會年會 賴清德、蘇貞昌勉年輕人創新冒險

國際青商會中華民國總會今天在高雄市舉辦今年的年會，副總統賴清德、行政院長蘇貞昌、高雄市長陳其邁等人到場祝大會成功。賴清德歷數蔡英文總統上任以來的重要經濟政策，盼青商人以年輕創新冒險的精神，共同承擔台灣的未來，創造下一階段的經濟發展。蘇揆以曾是青商人的身分勉勵下一代青商人要更強，火炬一路傳下去且傳更遠、照得更亮。

賴清德表示，他代表蔡總統參加青商會年會開幕式，目前新冠肺炎疫情仍在，能辦實體年會很幸福，除第一線人員，各團體協助防疫功不可沒。

賴說，蔡總統、蘇揆關心經濟發展，今年受疫情衝擊，行政院提出１兆500億紓困，提6兆元擴大公共投資計畫，將疫情衝擊降到最低。蔡總統提「五加二」、「新南向」，分散台灣資金投資，支持前瞻基礎建設計畫，歷3任行政院長，資金回流1兆1000多億元，可提供9萬多工作機會。

賴清德提到5G、人工智慧AIOT，鼓勵年輕人創新、創業，政院推青創圓萝計畫，普及青創輔導窗口，建立青創基地，解決資金市場技術聚落等問題，青年發揮創新冒險的精神，共同承擔台灣的未來，創造下一階段的經濟發展。

蘇貞昌說他是一日青商、終身青商，民國62年9月9日台北青商會，782號會籍號碼，他曾參選巨港青商會總會長落敗，嘗到人生第一次落選，但如當選，就不會為美麗島事件的被告辯護，也不會走進政壇，人生轉折上天早安排，青商六大信條，教了他很多。他期許下一代青商人要更強，火炬一路傳下去，傳更遠，照得更亮。