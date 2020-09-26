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國民黨不接受「中國台北」說法 強調蔡總統應得到尊重

聯合報 / 記者王寓中／台北即時報導
國民黨大陸事務部主任左正東強調「蔡總統是中華民國總統，在國際上應該和其他國家元首享受一樣的尊重和禮遇」。圖為總統蔡英文26日前往高雄視導空軍第三後勤指揮部、陸軍工訓中心、海軍水下作業大隊。 中央社
國民黨大陸事務部主任左正東強調「蔡總統是中華民國總統，在國際上應該和其他國家元首享受一樣的尊重和禮遇」。圖為總統蔡英文26日前往高雄視導空軍第三後勤指揮部、陸軍工訓中心、海軍水下作業大隊。 中央社

針對大陸外交部發言人在回應「蔡英文總統爭取視訊參與APEC」的提問時，稱我政府參與APEC的名稱為「中國台北」的說法，國民黨大陸事務部主任左正東表示，令人無法接受，此說法不但違背事實，也傷害兩岸關係，強調「蔡總統是中華民國總統，在國際上應該和其他國家元首享受一樣的尊重和禮遇」。

左正東指出，中華民國政府自1991年加入APEC以來，與會的正式名稱一直都是「中華台北」(Chinese Taipei)，雖屬妥協下的無奈之舉，但這是當時APEC全體會員的決定，也是兩岸雙贏的安排。大陸外交部發言人的說法，不但違背事實，也傷害兩岸關係。

左正東說，長期以來，歷任總統都是派遣代表參加，但大會方面也沒有禁止以其他彈性的方式參與。雖然他反對蔡政府仇陸反中的兩岸政策，不認同種種為大內宣目的的外交作法，但是蔡總統是中華民國總統，在國際上應該和其他國家元首享受一樣的尊重和禮遇。這不但攸關中華民國的尊嚴，更關乎台灣人民參與國際社會的權利。

左正東表示，今天外交部向大陸抗議時，沒有特別指正對方「中國台北」的錯誤，有些失職。我也要再次呼籲，如果連「中華台北」這樣妥協的稱呼，大陸方面都還要再施加壓力、破壞默契，那麼台灣人民對「中華之名」感到疏離、台灣民心對大陸漸行漸遠，就不會是意料之外的事。近日中華鳥會被迫將英文名稱改為Taiwan，就是明例，希望大陸有關部門深思。

中華民國 APEC 外交部

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