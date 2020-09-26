科技偵查法立法惹議 法務部：不堅持現有草案內容
法務部擬推動「科技偵查法」立法，遭法界質疑，恐縱容檢調與司法警察濫權侵害人民隱私。法務部長蔡清祥拜會國民黨籍司法委員會召委李貴敏時表示，不堅持草案現有內容，現階段仍只在廣徵各界意見階段，草案也還沒送行政院討論。
但蔡清祥仍提到，面對新的科技環境，執法機關必須有相對應科技偵辦案件；他能理解律師團體基於檢辯雙方立場不同而對法案有所批判，但身為法務部大家長，有必要反映執法機關，特別是第一線同仁需求。
李貴敏則提醒，法案條文、用語、規範的行為是否適當，是否會引發爭議或民眾疑慮，法務部不能一切都本位思考，好像什麼偵防手段有效就丟到草案法條上。否則，刑求不是很有效？但現在能容許刑求的發生？
李貴敏說，一般針對科技偵防立法，都是尋求對公務部門各類手段「限制」，以避免逾越必要範圍，但法務部的科技偵查法草案卻以保障人權為名，實際上讓各類偵防手段合法化、正當化。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言