科技偵查法立法惹議　法務部：不堅持現有草案內容

法務部擬推動「科技偵查法」立法，遭法界質疑，恐縱容檢調與司法警察濫權侵害人民隱私。法務部長蔡清祥拜會國民黨籍司法委員會召委李貴敏時表示，不堅持草案現有內容，現階段仍只在廣徵各界意見階段，草案也還沒送行政院討論。

但蔡清祥仍提到，面對新的科技環境，執法機關必須有相對應科技偵辦案件；他能理解律師團體基於檢辯雙方立場不同而對法案有所批判，但身為法務部大家長，有必要反映執法機關，特別是第一線同仁需求。

李貴敏則提醒，法案條文、用語、規範的行為是否適當，是否會引發爭議或民眾疑慮，法務部不能一切都本位思考，好像什麼偵防手段有效就丟到草案法條上。否則，刑求不是很有效？但現在能容許刑求的發生？