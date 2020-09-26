被笑看錯？ 賴士葆爆蘇貞昌有52.8億「公務私房錢」

國民黨立委賴士葆昨天在立院質詢時質疑，衛福部編列52.8億元做為行政院長蘇貞昌自由運用的「公務私房錢」，卻遭主計長朱澤民酸是看錯預算科目。賴上午在於臉書發文批評，朱身為主計長，搞不清狀況，卻胡亂瞎扯。

賴士葆表示，昨天質詢時提到的兩筆預算，一筆是有科目名稱獎補助費5.2億多元（525,115千元），另一筆則是沒有載明科目的52.8億多（5,283,615元），這兩筆預算是兩個不同科目，不同用途的金額。

賴士葆說，正因為52.8億多金額龐大，藏在預算中卻完全沒有交代清楚科目，辦公室還事先特別打電話到衛福部詢問，衛福部回應這是給行政院統籌運用，講白點，「是給蘇貞昌可以自由運用的公務私房錢」。

賴士葆表示，蘇貞昌或許不知情底下的人這麼善於討好阿諛，捧著52.8億多的錢要給他靈活調度；朱澤民不論知不知情，但絕對不可以把52.8億故意混淆視聽說僅5.2億，還栽贓立法委員看錯。

賴士葆批評，朱澤民身為主計長，搞不清狀況，卻胡亂瞎扯；一個主計長如果小數點移位就昏了頭，數字概念這麼差的話，其實不配當主計長。賴也坦言，昨天議場的激辯讓他至今不能釋懷。

賴士葆認為，這52.8億多交代不清科目的錢根本陷蘇貞昌於不義，若蘇對閣員拍馬屁奉上納稅人無科目52.8億多血汗錢覺得理所當然，還與閣員一同栽贓為納稅人看緊荷包的立委，「那我看不起你」。