【即時短評】戲棚下站久了 也不會是你的

駐美代表蕭美琴日前將推特簡介改成「Taiwan Ambassador to the US」(台灣駐美大使)，讓蔡英文總統公開稱許蕭美琴一向非常積極努力。駐日、駐德代表謝長廷、謝志偉馬上跟進，都凸顯也在不同的場合被稱大使，行政院長蘇貞昌肯定，「戲棚下站久就你的」。只不過，這種政治任命官員的政治表態，恐怕只是搶著刷存在感，外交戲棚下站久了，也不會是你的。

蕭美琴自稱是台灣駐美大使，民進黨立委陳亭妃認為這是台灣跟美國的建交增進了一大步，更有親綠學者解讀，蔡英文已與美國談到恢復邦交及重返聯合國的可能。雖然蕭美琴立刻澄清，「大使」不是美國官方目前所承認的稱謂。外交部長吳釗燮也說，目前台灣不會尋求與美國建立正式外交關係。但蕭美琴赴美上任二個月，台美間頻繁的互動，不但蔡英文肯定，更成為民進黨大內宣的最好範本。

有為者亦若是，過去在台灣政壇上就很有搏版面能力的謝長廷、謝志偉同為政治任命代表，當然要也要表現一下。謝志偉立刻在臉書貼文指，在行政院政務委員唐鳳和德國議員的一場視訊會議中，主持人以「台灣大使館的謝大使」稱呼他；謝長廷貼出參訪富士電視台的照片，迎賓畫面秀「台灣駐日大使謝長廷先生」，雖然謝長廷為避免對方遭到不必要的壓力刪圖，但已經讓部分台灣網友陶醉在台日友好的喜悅中。

其實，謝志偉被稱大使已經不是新鮮事。德國之聲中文網臉書，在2019年10月19日貼出謝志偉接受德國之聲電視台專訪的新聞，清楚用「台灣駐德國代表處大使」來稱呼謝志偉，只不過點入後的簡體中文內文，又變成「台湾驻德国代表处代表谢志伟」。這也顯示，德國人在面對中國大陸時，還是有現實上的壓力。

在日本，我代表被稱大使也非第一樁。網路上就能搜尋到，2008年日本政界為我前代表許世楷舉行的送別會上，當時第一次卸下首相職務以國會議員出席的安倍晉三就曾稱許，「許世楷是深受日本人與在日台灣人信賴的大使」。如果被富士電視台稱大使就是謝長廷的成績，那相較許世楷，恐怕還要努力。

由此可知，駐在國的政治人物、媒體稱我國代表為大使，其實早已是私下社交用語，在外交關係上，並沒有突破性的意義，卻被蔡政府當成大內宣，蘇貞昌更強調這是戲棚下站久的成果。此舉也更凸顯，蔡政府無視中國大陸被刺激後在外交上可能的加碼反制，以及我國閣揆的眼光如同鄉民短淺，反倒令人憂心。