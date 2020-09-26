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鼓勵林右昌選北市長？游錫堃：表現好一定贏得人民信賴

聯合報 / 記者游明煌／基隆即時報導
鼓勵林右昌選北市長？游錫堃：表現好一定贏得人民信賴。記者游明煌／攝影
鼓勵林右昌選北市長？游錫堃：表現好一定贏得人民信賴。記者游明煌／攝影

立法院長游錫堃今天上午到基隆市，參加基隆市政府舉辦的「2020民主台灣自信前行」國慶晚會記者會時，被問到現在黨內很多人鼓勵市長林右昌選台北市長，是否會鼓勵他參選？游錫堃說，現在講還太早，但他覺得，任何人如果表現好，一定會贏得人民的信賴，他以後要為人民做什麼事情，大家都會支持。

游錫堃在致詞時，多次稱讚林右昌是非常傑出的市長。他受訪時說，林右昌的表現，不必他講，所有的民意調查機構、雜誌評比，林右昌施政表現都相當好，民調支持度很高，就職以來，在各方面包括文創、觀光套基礎建設等都有很好的表現，基隆市民都非常肯定。

游錫堃表示，至於林右昌未來怎麼樣，現在講還太早，他私下問林右昌，右昌是希望先把施政做好。他現在是立法院長的身分，不牽涉到黨派，不介入太多的政治，但他覺得，任何人如果表現好，一定會贏得人民的信賴，他以後要為人民做什麼事情，大家都會支持。

林右昌 游錫堃

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