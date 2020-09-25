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軍公教比照勞工退撫免稅？銓敘部：給付、課稅方式不同
全國教師工會總聯合會今天呼籲政府修法，比照勞工和私校教師，軍公教退撫提繳免納稅，維持稅制的一致性；銓敘部表示，現行軍公教人員與勞工和私校教職員退休金給付制度不同，所以採行不同的課稅方式，未來若調整為權益一致性作法，銓敘部樂觀其成也支持。
銓敘部表示，現行軍公教人員在職提繳退撫基金費用沒有免稅，而是在退休或退伍時，依照公務人員退休撫卹基金管理條例第9條規定，由退撫基金發給的退休或退伍金可以全額免稅，而勞工和私校教職員每月提繳的退休金，可以先享有免稅優惠，但退休後，只要就所領退休所得超出所得稅法第14條規定的免稅額度部分申報所得稅。
銓敘部表示，軍公教人員退休退伍制度是採行「繳稅在前、免稅在後」，而勞工和私校教職員則剛好相反，是採行「免稅在前、繳稅在後」，同時還享有退休所得免稅額度的優惠。
銓敘部表示，現行軍公教人員與勞工和私校教職員退休金給付制度不同，所以採行不同的課稅方式，未來若調整為權益一致性作法，銓敘部樂觀其成也支持，並將配合國家政策決定辦理。
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