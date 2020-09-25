陳柏維酸朱立倫中國側翼 朱辦：多唸書才能護駕民進黨

國民黨團周二占立院議場抗議民進黨政府開放含瘦肉精美豬進口，遭台灣基進立委陳柏惟酸「中國巨嬰黨」。國民黨前主席朱立倫今批陳「少當側翼」，也遭嗆朱才是「中國側翼」。朱辦晚間發新聞稿回擊，陳應多唸點書才能好好護駕民進黨。

朱立倫辦公室發言人凌濤更揶揄，陳柏惟常用台語質詢，但要不要用台語講「萊克多巴胺」五字給台灣民眾聽，看民眾能不能接受？提醒陳應多用心經營選區，一起「不吃萊豬、挺台灣豬」，免得「三年後就得躺在消波塊上」。

凌濤也列舉陳柏惟側翼救火失敗案例，表示陳曾說「若選上，春節中火關一天」，卻遭台電回應春節原本就一半以上停機，還反倒提醒中火全開、用肺發電；陳柏惟質疑「共軍挖砂攻台」，結果遭海軍參謀長吐槽，「那要挖很久」。

凌濤還提到，陳柏惟曾主張「陸委會改為內交部」，結果等於承認兩岸「內部交流關係」，鬧出笑話。

凌濤表示，身為側翼，陳柏惟當選至今，膝反射扯馬扯中貼標籤已非新鮮事，但還是要提醒他，「大腦是很好用的東西」，多唸點書的才能好好護駕民進黨，論述不能只有形容詞，沒有內容。