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蘇揆稱壓麥是悄悄話不讓人聽 扯蔣萬安忘關麥事件

聯合報 / 記者蔡晉宇／台北即時報導
行政院長蘇貞昌。圖／本報系資料照
行政院長蘇貞昌。圖／本報系資料照

行政院長蘇貞昌今天在立法院表示，先前在立法院質詢時出手壓身旁官員麥克風的動作，並非阻止同台列席部會首長發言，而是講悄悄話不要讓別人聽到。蘇並舉例說，國民黨立委蔣萬安過去曾忘了壓麥克風，結果「韓粉不理性」談話都被播出來。

蘇貞昌18日至立院進行美豬牛專案報告並備質詢，當時在民眾黨立委蔡壁如、國民黨立委鄭麗文質詢時，農委會主委陳吉仲有意回答提問，但數度被蘇出手將陳的麥克風往下壓，引發討論。國民黨立委林為洲今天質詢時表示，希望蘇貞昌今天不會再壓官員麥克風，「該回答就讓人家回答」。

蘇貞昌表示，之前動作不是阻止同台列席部會首長發言，而是彼此講話不要讓別人聽到，蘇也向林為洲說，「委員你算老鳥，壓麥克風這個動作，並不是不讓部會首長答詢，而是我和部會首長之間的講話不要讓別人聽到，我們老經驗，不傳播出去」。

林為洲說，原來當時蘇貞昌和陳吉仲兩個在說悄悄話，怕人家聽到，「但看起來不是這樣」。

蘇貞昌 林為洲 國民黨

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