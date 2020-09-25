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鄭文燦高雄拚觀光 邁邁被問「支持鄭文燦或賴清德」

聯合報 / 記者徐白櫻／高雄即時報導
高雄市長陳其邁（右二）與桃園市長鄭文燦（左一）出席「雄愛七桃」記者會，見證兩地觀光業代表簽訂MOU，簽約儀式後，兩人體驗傳統「棋餅」的手工製作過程。記者徐白櫻／攝影
高雄市長陳其邁（右二）與桃園市長鄭文燦（左一）出席「雄愛七桃」記者會，見證兩地觀光業代表簽訂MOU，簽約儀式後，兩人體驗傳統「棋餅」的手工製作過程。記者徐白櫻／攝影

高雄「蓮池潭」與桃園「龍潭」締結友好關係，今天下午，桃園市長鄭文燦率觀光協會代表南下高雄物產館簽訂MOU，高雄市長陳其邁也率市府團隊出席簽約會，兩人被問及下屆總統人選議題，陳其邁沒有正面回應下屆總統會支持誰，鄭文燦則以「總統做總統的工作，院長做院長的工作，市長好好做市長的工作」來答覆，兩人堅持只談市政。

針對總統議題，桃園市長鄭文燦日前受訪時被主持人問及「有沒有想選總統？」，鄭當時回說「心裡有想過」。今天是陳其邁上任高雄市長後，鄭文燦首度參訪高雄，兩人合體拚觀光，陳其邁受訪時被媒體問及，鄭文燦與賴清德都可能參選下屆總統，不知心裡屬意誰？

陳其邁說，現在（記者會）在談觀光，他跟鄭文燦都是做什麼像什麼的人，鄭是第一名的市長，也是他學習的對象，桃園這幾年面臨產業轉型，鄭做得非常好，高雄也面臨產業轉型挑戰，兩人是好朋友，會互相切磋，希望讓高雄產業增加更多就業機會。

鄭文燦說，他跟陳其邁一樣，都是把工作放第一位，也希望做市長要像市長，「總統做總統的工作，院長做院長的工作，市長好好做市長的工作」，這樣國家才會強，台灣才會進步，超過這個範圍不是他們關心的主題。

鄭文燦 陳其邁

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