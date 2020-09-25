高雄桃園推觀光被問選總統 鄭文燦：好好當市長

高雄市長陳其邁今天合體桃園市長鄭文燦推動「雙潭」觀光，面對是否支持鄭文燦選總統，兩人都表達不希望活動摻入濃厚政治味，「做什麼要像什麼，身為市長就好好當市長即可」。

陳其邁跟鄭文燦下午出席位於左營區的高雄物產館舉辦的「高雄桃園-雙潭合作送客MOU簽署記者會」，共同推廣高雄蓮池潭、桃園龍潭兩地觀光，以「雙潭」為發想，攜手推出雙潭合作送客計畫，規劃相關旅遊優惠方案，促進雙方城市觀光產業發展。

今天活動兩人互動熱絡，一同做「棋餅」，象徵高雄桃園「齊心齊力」、帶領觀光產業向前行。鄭文燦說，兩人相識許久，這次陳其邁基於責任感回到故鄉帶領高雄，相信高雄將成為南台灣發展最重要的火車頭。

陳其邁則表示，桃園與高雄有許多類似地方，例如桃園有桃園國際機場、高雄也有小港國際機場，是台灣南北的門戶。期盼透過這次合作推動雙潭合作送客計畫，促進彼此觀光發展與交流，也歡迎桃園市府團隊來到港都，感受高雄濃濃人情味。

兩人同台也讓政治意義成為會後聯訪關注焦點。媒體提問「副總統賴清德跟鄭文燦若參選下屆總統，要支持誰？」陳其邁回應，談觀光不要有濃厚的政治味，他跟鄭文燦都是「做什麼像什麼」，對方是好友兼學習對象，兩人要互相切磋，尤其桃園產業轉型已看到成果，高雄現在開始拚則較辛苦，自嘲「比較歹命」。

鄭文燦則表示，這次雙城互惠交流是喜歡旅遊，不喜歡政治口水，他跟陳其邁都是把工作擺第一，「希望總統做總統的工作，市長就好好當市長，國家才會強；若超過這範圍就不是該關心的問題」。