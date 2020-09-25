葉元之預測綠營將抹紅侯友宜和蔣萬安

新北市議員葉元之今天表示，民進黨已把打擊目標轉立委蔣萬安及新北市長侯友宜，2人是國民黨政治明星、重要選將。他預告綠營將開始2人抹紅，打成親中。

他說，蔣萬安是衛環委員會的召委，未來會請衛福部長陳時中報告，綠營一定會操作成蔣萬安為了台北市長選舉，故意把陳時中困在立院，導致陳無法專心推動政務。

另外，在委員會阻擋美豬進口，綠網軍也會批蔣擋萊豬就是反美親中，如上周蔣萬安質詢行政院長蘇貞昌，明明15分鐘質詢大多是蔣壓著蘇打，卻被綠粉專操作成蘇問倒蔣，網軍故意帶風向。

至於侯友宜，連日來綠營議員要求侯友宜對共軍來襲表態，把侯友宜抹成親中。葉元之說，有民進黨議員質詢內容一直在打聽侯友宜要不要選2024總統，可見民進黨對侯的忌憚。