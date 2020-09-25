維基媒體基金會因「違反一中原則」遭打壓 外交部譴責

媒體報導，中國代表在「世界智慧財產權組織」（WIPO）大會以「一中原則」阻撓維基媒體基金會（Wikimedia Foundation）申請以觀察員身分參與WIPO，外交部今天表示，中方的作法無異是對基金會政治審查，以政治凌駕專業，外交部對此予以嚴正譴責。

實際查閱網站，基金會網站上的台灣維基媒體協會（Wikimedia Taiwan）的英語版網頁，以「Taiwan, R.O.C.」稱呼協會。

外交部表示，WIPO 23日在大會討論接受包括維基媒體基金會在內等組織申請以觀察員身分參與WIPO時，中國代表竟誣指該基金會的下屬網站有違反「一中原則」的內容，因此要求暫緩基金會申請案。

外交部表示，中方的做法無異是對基金會進行政治審查，以政治凌駕專業，剝奪基金會參與WIPO的權利，外交部對此予以嚴正譴責。

外交部表示，基金會的申請案曾獲得英國、美國等國的聲援，顯示WIPO內部仍有不少正義之聲。美、英等國強調，WIPO應廣納非政府組織參與，才能使相關討論更多元、專業及透明。審理非政府組織申請觀察員地位資格與「一中」議題無關，納入基金會參與符合WIPO先前納入其他非政府組織參與的一貫做法，WIPO應該要從專業的角度來考量基金會申請案。

外交部呼籲WIPO應秉持中立，才能實現保護全球智財權的崇高目標。WIPO不應淪為中國擴張在國際組織的勢力，也不應當做打壓非政府組織的幫凶，而導致WIPO在保護專利和智財權的努力功虧一簣。