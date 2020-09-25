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朝野立委質疑特別預算執行率低 蘇貞昌：疫情控制的好

聯合報 / 記者徐偉真╱台北即時報導
民進黨立委王定宇(右)質詢。記者徐偉真/攝影
民進黨立委王定宇(右)質詢。記者徐偉真/攝影

國民黨立委溫玉霞今天表示，紓困預算第一階段各項措施執行率不一，有的計畫執行率百分之百，有的計畫只有個位數甚至掛零；行政院長蘇貞昌說，特別預算跟年度預算不同，台灣因為疫情控制得好，所以沒有花到那些錢，這是「好家在」。

溫玉霞今天在立法院質詢時表示，經濟部因應疫情業管特別預算書的各項紓困振興措施執行情形，辦理餐飲業及零售業振興措施執行率23%，補助地方政府辦理傳統市場及夜市設施更新改善執行率9%，協助及強化台灣會展產業及活動措施執行率更只有0%，她質疑相關預算是不是浮編。

主計總處主計長朱澤民說，執行率較低是因為疫情控制的好，所以不用花那些錢；蘇貞昌說，紓困預算跟年度預算不同，年度預算在做一件事之前要審慎評估後編預算，執行率越高越好，但現在因為疫情控制好，錢沒有花到，這是「好家在」。

民進黨立委王定宇上午質詢時也關切四個部會的紓困振興特別預算執行率低於平均值，他表示立法院上一個會期通過紓困特別預算約新台幣2100億元，在執行率上衛福部67%、教育部31%、財政部50%、國家通訊傳播委員會（NCC）65%，都低於平均值的七成。

朱澤民表示，財政部的比例低是因為原來有編一筆錢給公益彩券的經銷商，怕他們生意受到疫情影響，但後來因為疫情控制得當，沒有受到太大影響所以錢省下來，教育部則是因為當時擔心體育行業受疫情影響，不過後來發現體育發展基金就可以支應，不必用到紓困的錢。

蘇貞昌說，特別預算用於疫情、補助，疫情控制得當，這筆錢省下來更好，雖然執行率的數字看起來執行率低，但實際上沒有花到比較好。

疫情 蘇貞昌 教育部

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