朱立倫訪台中踩自家地盤？ 江啟臣：我現在也在新北

國民黨前主席朱立倫昨至台中，與鎮瀾宮董事長顏清標、前立委顏寬恆等人餐敘，外界認為是在踩現任主席江啟臣地盤，對此江表示，「朱立倫常在台中，自己現在也在新北，大家不用想太多，好幾位前主席都非常關心國民黨。」

對於國民黨前立委蔡正元說，前總統馬英九、前主席朱立倫、高雄市前市長韓國瑜及前台北縣長周錫瑋都可能投入明年黨主席改選，江啟臣今至新莊出席活動時回應，「自己是國民黨現任主席，不評論明年改選。」

媒體提問，朱立倫昨至台中與地方人士餐敘，是否感到壓力？江啟臣說，朱立倫關心國民黨很正常，好幾位前主席也都很關心，國民黨作為在野黨要團結一致。他也透露，自己常跟朱立倫聯絡，他很關心黨的狀況，包括如何把在野黨做好、如何面對一黨獨大的民進黨等議題。

對於國民黨智庫最新民調顯示，支持度與民進黨僅差6%，卻被酸是「自我感覺良好」。江啟臣表示，民調起起伏伏，參考就好，但國民黨目標清楚，知道自己在做什麼，現階段的方向就是扮演好在野黨角色，為民眾發聲，如進口瘦肉精美豬，有70%民眾反對，國民黨就跟民意站在一起。