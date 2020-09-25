僑委會座談會邀產官學交流 協助僑台商農業產業發展

僑委會今天和中興大學、外貿協會等單位舉辦「農業投資和創業商機交流座談會」，邀請產、官、學界三方交流，一起討論全球僑台商農業發展和升級轉型，協助全球僑台商農業產業發展。

僑委會今天和中興大學、外貿協會、全國農業金庫、亞洲台灣商會聯合總會等單位舉辦「農業投資和創業商機交流座談會」，僑委會副委員長徐佳青、外貿協會董事長黃志芳等人出席。

僑委會表示，台灣是農業技術先進國家，具有強大技術能量協助僑台商，不只有傳統農漁畜牧相關技術可以協助僑台商升級，還有農業環境治理、生態維護、農產品加工、智慧科技等先進技術可協助僑台商邁向新階段，台灣觀光農業更是聞名世界，有許多模式、案例可提供僑台商借鏡。

全國農業金庫表示，座談會主題包括有機肥料、蘭花等六項，也討論台灣印尼農漁產業互補合作的可能模式，這是行動座談會，具體可行的項目，將在最短時間內落實「先驅示範營運模式」，未來希望在國內外複製成功營運模式。