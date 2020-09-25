進政大封存黨史資料 藍智庫：促轉會心中只有意識型態
促轉會上周五進政大校園封存國民黨託管台灣省黨部文件資料，遭批不尊重校園，違反程序正義行為行為恐有違憲疑慮。國民黨智庫上午舉辦座談會，再批促轉會行為侵犯大學自主，主委楊翠與所有委員欠缺法律素養，心中只有意識型態。
國民黨智庫內政組副召集人何展旭表示，上月促轉會向國民黨索取已交付政大保管的台灣省黨部文件，政大希望促轉會派人前往查閱，沒想到促轉會卻無預警派人封存，侵害大學學術自由與自治原則。
何展旭說，封存屬強制處分權，通常要有司法介入與事前審查，促轉會依促轉條例規定，可以封存政治檔案，但前提是要有必要性，且符合行政程序法，這樣一個冒然封存行為已違反行政程序法等相關規定之虞。
何展旭指出，促轉會有如此大的權力，已涉及違反憲政權立分立原則，侵害人民財產權問題；即便封存合法，也應有徵收補償機制，但促轉會這部分也付之闕如。
律師林騰鷂也表示，促轉會為合議制機關，但這次封存行動未經合議過程，行使強制手段時也沒有依照行政程序法規定，不符行使即時強制手段條件；批評楊翠與9位促轉委員完全欠缺法律素養，心中只有意識型態。
律師歐陽弘也認為，國民黨台灣省黨部文件資料是基於學術目的由政大持有，促轉會雖可取走，但須先做審定程序，促轉會卻以國民黨「持有」為由為由強制處分，指鹿為馬。
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