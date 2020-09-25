蔡正元爆料馬英九將再選國民黨主席 馬辦：不知所云

國民黨主席明年改選，黨政策會前執行長蔡正元上午受訪表示，點名包含現任黨主席江啟臣、前總統馬英九、前主席朱立倫、高雄市前市長韓國瑜與前台北縣長周錫瑋五人備戰中，還透露前主席吳敦義私下說馬要選，有藍委希望他少罵馬。

不過對於蔡正元所言，馬辦中午表示，「不知所云，沒有評論」。

蔡正元上午受訪時指出，明年國民黨主席選舉會很熱鬧，「可以很肯定說馬英九已經在準備選黨主席」，至少吳敦義私下就很明確表示馬會選，近日以前立院同事也直接說「馬英九要選，你可不可以少講他兩句」。

蔡正元分析，馬英九想選黨主席，但不會再選總統，「這件事最好先講清楚，不然會把一票人嚇壞」。

此外，蔡正元也提到，除馬英九外，江啟臣會尋求連任，朱立倫也會回鍋參選，周錫瑋跟韓國瑜則只會有一個人出來選，但韓還需要一些時間考慮。蔡說，最後結果，「大家會讓最討厭的人落選，把票投給不那麼討厭的人」。