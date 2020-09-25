中共稱沒有海峽中線 朱立倫：海峽當然有中線

中共軍機近日一再擾台，飛越台海中線。大陸外交部發言人汪文斌日前公開表示，「台灣是中國領土不可分割的一部分，不存在所謂的海峽中線」。前國民黨主席朱立倫今天到台中表示，海峽當然有中線，中共的共軍現在所有的作為非常不友善，傷害兩岸人民的感情，希望不要再做這樣挑釁的行為」。

針對海峽中線兩岸看法出現落差，朱立倫表示，「認知絕對沒有落差，海峽當然有中線，中共的共軍現在所有的作為非常不友善，也會傷害兩岸人民的感情，尤其傷害台灣人民的感情，希望不要再做這樣挑釁的行為」。

前高雄市副市長李四川昨回母校台北科技大學演講時，他開玩笑說當初選擇去高雄，本來是怕前新北市長朱立倫要選總統，留在台北會被叫去幫忙，結果去了高雄，反而變成幫高雄市長韓國瑜選總統，感嘆「計畫趕不上變化」。朱立倫對此笑說，「如果下次川伯（李四川）來參選，我一定替他輔選。」

媒體詢問朱立倫昨出席台北市里長聯誼會是否為國民黨主席布局，朱立倫說，昨與台北市里長聯誼會會長見面是之前就約好了，主要談一些過去擔任16年市長的經驗，包括基層服務、市政議題及雙北的合作。因為很多會長也是國民黨黨代表，擔憂中華民國及國民黨的事務，大家一起為國家來努力。

媒體追問對自己有無規劃？朱立倫說，「今天最大的規劃就是來看好朋友，台灣就是人情彼此多走動，不要每件事情都想政治」。