研發補助廠商邊違法邊受補助？ 王美花：再勾稽資料

時代力量立委王婉諭今天表示，紓困條例中研發補助沒有但書，形成「廠商一邊違法一邊拿補助」的情況；經濟部長王美花表示，研發補助細節確實沒有很詳細，未來可以再看目前已核准的案子的個案是否有不合理的情況，會再和勞動部勾稽資料。

王婉諭今天在院會質詢時表示，經濟部對於企業有員工薪資補助、營運資金補貼，但若企業休息減班、裁員減薪就會追回已發的補貼，但研發輔導補助沒有但書，很多廠商接受補助期間仍有違法情形，例如違反勞退條例的有17家共27次，違反勞基法、職安法共7家9次等，她質疑這樣一邊違法一邊拿補助的情況是否合理。

王美花表示，這要視個案情形是否違反補助要件，研發補助細節確實沒有很詳盡，但紓困條例有但書，若有個案可以評估，用個案來評斷比較精準。

王美花說，目前的紓困3.0已經沒有接受申請，3.0是要補助之前就核准的廠商，她承諾會回去檢視已核准的案子，可以跟勞動部勾稽資料。