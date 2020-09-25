視訊海峽論壇陸委會要查 陳玉珍：最好直接把我抓去關

大陸海峽論壇剛落幕，陸委會昨天卻傳出要調查、了解曾與論壇視訊的國民黨立委陳玉珍與李德維行為。陳聞訊痛斥，陸委會「調查個鬼」，如果要箝制人民言論自由到這個地步，要威權復辟，「最好直接把我抓去關」，她不接受恐嚇。

陳玉珍表示，相關視訊談話都屬爭取兩岸和平交流的言論自由範圍，蔡英文總統520演說中也稱要繼續推動兩岸和平交流，怎麼蔡可以講，國會議員卻不能談？那一般百姓怎麼辦？陸委會作法打擊國家民主自由體制，讓人民不敢講話。

陳玉珍揶揄，若按照蔡政府邏輯，與大陸和平相處的人都是中共同路人，那「第一個該法辦的就是蔡英文」，現在共機每天在台灣領空飛來飛去，身為三軍統帥的蔡，怎麼一再忍讓？

陳玉珍說，若陸委會要調查她，就請好好調查，她「寧鳴而死，不默而生」，會坦然面對；但若最後調查沒有違法，蔡政府就應有人因為不當箝制國會議員言論自由負起政治責任下台。