完成協調免表決 民進黨團幹部終出爐

民進黨立院黨團今天敲定難產一周的幹事長、書記長，幹事長由鄭運鵬續任，書記長由莊瑞雄接任。據了解，最後協調成功的關鍵在於陳亭妃、鍾佳濱願意禮讓原有意角逐的幹事長、書記長一職。

照慣例，黨團幹部開議前就要定案，但本會期因柯建銘希望鄭運鵬、鍾佳濱連任幹部，而陳亭妃、莊瑞雄不接受協調結果，導致結果遲未出爐。甚至過程中一度要以投票表決方式決議，但在部分派系角力下最終取消，並持續由柯建銘進行協調，直到今天才結果出爐。

柯建銘表示，黨團會議報告黨團三長幹部一案，因陳亭妃、鍾佳濱兩人基於黨團和諧，主動表達願意禮讓，因此黨團幹事長由鄭運鵬擔任、書記長由莊瑞雄出任，全體鼓掌通過。此外，新會期的黨團副幹事長由郭國文、蘇巧慧出任；副書記長由何志偉、黃世杰出任，黨團七長全部到位。