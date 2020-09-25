龐培歐呼籲加強和台灣交流 外交部：感謝美國長期支持

美國國務卿龐培歐23日在演說中指控中國大陸施壓美國州政府不得承認或與台灣往來，他呼籲地方政府應無視中國大陸威脅，鼓勵市長及企業人士與世界各地來往；外交部今天表示，由衷感謝美國長期支持，將與美國等理念相近國家合作反制中國政府的滲透，並持續加強台美各層面的交流與合作。

外交部表示，龐培歐23日在威斯康辛州參議會以「美國各州議會與中國挑戰」為題發表演講，特別提到中國外交人員施壓美國各州政府要脅不得與台灣從事貿易與往來，也不得承認台灣，他呼籲全美各州要對中國共產黨的滲透提高警覺，並加以反制，包括鼓勵各州大學關閉「孔子學院」等。

外交部表示，台灣在國際上面對中國無所不用其極的打壓從未停歇，中共對外的滲透工作對民主法治造成嚴重侵害，如今也引起美國等民主國家高度關切。

外交部表示，由衷感謝美國的長期支持，台美共享自由、民主、人權、尊重市場機制等核心價值，外交部將與美國等理念相近國家合作反制中國政府的滲透，並持續加強台美各層面的交流與合作，進一步深化台美緊密夥伴關係。

據指出，這不是龐培歐第一次如此呼籲，他去年已經致函給各州長及500大企業，鼓勵不受中國影響，強化與台灣往來，今年初他也在州長協會冬季會議上列舉中國大陸施壓美國州政府，阻止與台灣交流的事。