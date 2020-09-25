朝野達成共識 萊劑美豬行政命令交立院委員會審查

關於含萊克多巴胺美國豬肉進口的行政命令今天在立法院會備查闖關，最後在各黨團提案下，相關行政命令順利由備查改為審查，並分別交付立法院委員會審查。

蔡英文總統開放含瘦肉精美豬進口，相關行政命令送立法院備查程序，在野黨均主張由備查改交相關委員會審查；立法院程序委員會22日將農委會、衛福部公告有關鬆綁含萊劑美豬的行政命令，排入今天立法院會報告事項。

立法院會今天處理報告事項，民進黨、國民黨、台灣民眾黨、時代力量立法院黨團都提案相關行政命令要求改交付委員會審查，在朝野黨團達成共識下，共同提案要求交付經濟、外交及國防、財政、教育文化及衛環委員會聯席審查。

國民黨立法院黨團總召林為洲昨天表示，今天院會目標就是將相關行政命令改為審查，今天甲級動員備戰，還把粉紅道具豬再度搬進議場，若民進黨想要以人數優勢阻擋，國民黨團將立即發動攻勢，占據議場發言台，阻擋蘇貞昌報告。

行政院長蘇貞昌今天表示不反對備查改審查，院會氣氛平和，民進黨團總召柯建銘和林為洲不時在台下交換意見，並未如預期上演表決大戰或是占據發言台。