被稱為「大使」 謝志偉：台灣終會成為聯合國會員國

我駐德國代表謝志偉昨天表示，行政院政務委員唐鳳24日和德國議員進行視訊會議，主持人提到謝志偉時，以「台灣大使館的謝大使」稱呼他；謝志偉說，這不是自嗨，而是說明了在自由民主社會的眼中，台灣的表現就是值得稱為「大使館」，而在現實政治裡，還有一段路要走。

謝志偉昨天在臉書上表示，唐鳳昨天以開幕主講人的身份和德國綠黨的四位國會議員進行「人工智慧」視訊會議的對話，分享台灣的抗疫經驗，謝志偉說，明年德國國會大選過後，綠黨參與組閣機率很高，那四位議員他都和他們就台灣的民主化艱辛過程、台灣人的國家認同轉折及中國大陸的對台威脅長談過。

謝志偉說，主持人表達對他的感謝時，表示「Taiwan Embassy 的Ambassador Professor Shieh促成邀請」，也就是以「台灣大使館的謝大使」稱呼他；謝志偉說，這不是自嗨，而是說明了在自由民主社會的眼中，台灣的表現就是值得稱之為「大使館」，至於現實政治裏，還有一段路要走。

謝志偉說，他很有信心，台灣終會獲得應有的待遇，成為聯合國的會員國，「因為他們不但承認我們的國格，也需要我們的支持」，而在那之前，台灣人首要的任務就是「捍衛台灣的美麗家園和國家主權」。