目前不尋求與美建交？孫大千問：為什麼不敢？
外交部長吳釗燮在美國全國公共電台專訪，國民黨前立委孫大千今在臉書指出，吳說目前不尋求美國建立全面外交關係的內容，讓台灣人民再一次的見識到民進黨的懦弱和虛偽。
孫大千說，民進黨不是一再對全民洗腦，強調此時此刻是台美關係百年難得一見的機遇嗎？為什麼不敢推動和美國建立全面外交關係呢？難道是害怕了中國大陸嗎？
孫大千表示，民進黨不是一再對全民宣傳，暗示如果中國大陸對台灣使用武力，美國絕對不會坐視不管，肯定會介入台海衝突嗎？為什麼現在面對美國時，又表示「台灣不會依靠美國干預」，不需要美國介入呢？是不是打從一開始，就知道美國根本不會伸出援手？
孫大千說，民進黨不是一再對全民解釋，開放美牛美豬進口是為了加速簽訂台美自由貿易協定嗎？為什麼在面對美國媒體時，又不敢公開呼籲美方盡快就簽訂BTA展開談判和對話呢？
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