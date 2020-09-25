燃氣當主力？王美花：政府能源轉型本就有長期用電配套

根據蔡政府規畫的能源配比目標，2025年燃氣將占50%，從經濟部能源局的內部報告中，也可看到將持續新增燃氣機組；經濟部長王美花今天表示，政府能源轉型本來就有相關長期用電配套，所以才提出轉型再生能源佔比20%、燃氣50%，長期規劃本來就會持續進行。

王美花今天在立法院院會前受訪時指出，政府能源轉型本來就有相關的長期用電配套，所以才會提出轉型再生能源占比20%、燃氣50%，長期的規劃本來就會持續進行。

媒體追問，備載容量是否足夠，王美花說夠，媒體再追問增加燃氣組，王美花則未回應。

王美花受訪時也提到雙鋼印口罩，她表示會努力做，希望大家都能用到，後續經濟部跟食藥署會做後市場的稽核，這很重要，會讓大家覺得放心。