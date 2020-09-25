燃氣、燃油加碼防缺電？ 蘇貞昌：做最好的努力與配置

經濟部報告顯示，2023年備用容量率可能僅13.8%，有違法疑慮，規畫協和燃油機組三、四號機延後除役，也要新增燃氣機組。行政院長蘇貞昌今則解釋，政府會就用電無缺、維護環境、保護國人健康做最好的努力與配置。

我國是否又爆缺電危機，因此要增加燃氣機組並讓協和電廠延役，蘇貞昌今赴立院報告紓困3.0預算前受訪指出，在蔡總統領導下，我國發展綠能，對於用電經過各方面周密準備與有效進行，這些年來，無論備轉率、備用容量都遠超過過去，用電相對穩定而安全，空汙率也比過去大大減低，也有書面報告透過立法院向國人報告。

蘇貞昌說，政府會就用電無缺、維護環境、保護國人健康做最好的努力與配置，也已經做出成績，請國人同胞支持。