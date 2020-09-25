謝長廷參觀日本富士電視台 迎賓畫面秀「台灣駐日大使 」

日本新首相菅義偉9月16日上台一鞠躬，這位看來親切溫和的「令和大叔」宣稱「要繼承安倍路線」，而前首相安倍晉三長期以來以來給人較為「友台」的印象，台日關係未來會怎麼走，也備受注目。

就在昨(24)日，我國駐日代表謝長廷在個人臉書分享他到東京台場參觀富士電視台，照片中電視台畫面寫著「熱烈歡迎 台灣駐日大使 謝長廷先生」，富士電視台迎賓畫面稱謝長廷為「台灣駐日大使」。由於日前我駐美代表蕭美琴曾將個人推特簡介改成「台灣駐美大使」，謝長廷這番PO文恐又將引發關注。

PO文指出，日本富士電視台正在拍攝「下水道之父」巴爾頓的影集，而駐日代表處也在關注巴爾頓規劃台北自來水道的議題，正好有交集，所以安排參觀。謝長廷說一進大門，就看到電視牆上顯示「熱烈歡迎」的字樣，並搭配巴爾頓肖像，也備感親切。謝長廷娓娓道來台灣跟富士電視台的淵源，由於58年前台灣創立電視公司初期，日本富士電視公司曾提供協助，「還曾經是台視的股東，和台灣關係很深...李登輝前總統逝世，富士電視台日枝久前會長有來追悼現場。」

PO文一出，網友讚好。「中華民國台灣駐日大使謝長廷，加油！」、「巴爾頓先生跟台灣都市水利規劃也是有關係的！他與他的學生大大改善了台灣的環境衛生！」、「日本正名了」，也有網友擔心陸方反彈，「稱謂用駐日大使，中共又要7pupu了」。