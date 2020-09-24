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帛琉籲和我建立安全旅行圈 外交部：在兼顧防疫下評估

聯合報 / 記者徐偉真╱台北即時報導
外交部發言人歐江安。記者徐偉真/攝影
外交部發言人歐江安。記者徐偉真/攝影

帛琉總統雷蒙傑索（Tommy Remengesau）22日以預錄影片方式在聯合國大會總辯論發表演說，支持台灣參與聯合國體系，並提到和台灣建立兩國共同安全旅行圈的可行性；外交部表示，將在兼顧我國防疫規定的前提下，積極評估放寬台帛間旅行規定的可行性。

外交部表示，雷蒙傑索在演說中提到，新冠肺炎疫情在全球蔓延，但仍希望維持台帛交流與經濟發展，相關討論包括：安排兩國直航定期航班、雙方逐步放寬包括學生、轉診病患及商務人士等特定必要旅行人士的入出境檢疫規定，並視實施情形，進一步建立兩國共同安全旅行圈的可能性。

外交部表示，帛琉政府的倡議凸顯台帛兩國邦誼穩固及緊密往來，也展現帛琉政府對台灣防疫成果的肯定與信心，我國政府誠摯感謝雷蒙傑索總統在聯大總辯論對台灣參與國際組織的堅定支持。外交部珍視台帛邦誼及兩國友好合作，將在兼顧我國防疫規定的前提下，積極評估放寬台帛間旅行規定的可行性。

外交部 帛琉 聯合國

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