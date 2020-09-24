陸委會要查吳成典一國兩制台灣方案說 新黨：言論自由

新黨主席吳成典參加大陸海峽論壇致詞時倡議兩岸協商實現「一國兩制台灣方案」，遭陸委會質疑牴觸政府規範，將行政調查。新黨發言人陳麗玲晚間表示，會配合調查，但若因言論自由範疇而遭行政處分，將透過司法途徑尋求救濟。

陳麗玲表示，新黨主張國家統一，載明於內政部核定的黨章之中，吳成典在海峽論壇發言也遵循此一基調，沒有違法問題；至於主張一國兩制的台灣方案，是新黨去年黨慶就已公開宣示，也應屬言論自由範圍。

陳麗玲質疑，吳成典此行致詞演說內容，都是維持新黨一貫基調的單方倡議，身為台灣在野黨，也沒有能力做出如陸委會所稱的做出與對岸合作行為，希望陸委會不要指鹿為馬、箝制言論自由，若遭行政處分，將依循行政救濟程序維護權益。