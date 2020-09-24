江啟臣：民主不制衡就會失衡 在野合作豈是藍白而已

國民黨立法院黨團在立法院召委選舉中，因為與民眾黨合作，成功拿下7席召委。國民黨主席江啟臣今晚在臉書表示，作為國民黨主席，他在這裡強調，這不僅是在野良性合作的成功案例，更是人民監督力量的展現。

江啟臣表示，面對民進黨行政濫權的無所顧忌，開放萊豬議題上的蔑視溝通，對「不聽話媒體」如公視中天的濫權欺壓，用各種方式以黑手影響輿論，民主社會賴以捍衛人民權利的防線，正一步步被拋棄理念的執政黨蠶食鯨吞。這時候同為在野黨的責任是聯合起來，擔任人民抵抗濫權最後的防線。

他表示，成熟的民主社會，在野合作本來就是可行常見的方式，只要符合「民生」對人民有利，國民黨作為最大在野黨，都不排斥各種其他政黨合作方式。

江啟臣說，國民黨將依不同議題來討論，與其他在野黨採取開放態度，為人民發聲，為民爭取有效監督，唯有強大制衡力量，人民才永遠是頭家！