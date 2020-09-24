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藍營首創 徐巧芯、詹為元「原來事件簿」將直播談美豬

聯合報 / 記者周志豪／台北即時報導
搶攻網路媒體平台，爭取更多元支持，在國民黨台北市黨部主導下，國民黨青年部副主任詹為元企劃推出「原來事件簿」臉書直播節目，今晚10時首播鎖定當前民眾擔心的開放含瘦肉精美豬進口議題，邀台北市議員徐巧芯一起線上與談。圖／藍營人士提供
搶攻網路媒體平台，爭取更多元支持，在國民黨台北市黨部主導下，國民黨青年部副主任詹為元企劃推出「原來事件簿」臉書直播節目，今晚10時首播鎖定當前民眾擔心的開放含瘦肉精美豬進口議題，邀台北市議員徐巧芯一起線上與談。圖／藍營人士提供

搶攻網路媒體平台，爭取更多元支持，在國民黨台北市黨部主導下，國民黨青年部副主任詹為元企劃推出「原來事件簿」臉書直播節目，今晚10時首播鎖定當前民眾擔心的開放含瘦肉精美豬進口議題，邀台北市議員徐巧芯一起線上與談。

詹為元表示，台北市黨部看準直播節目興起，黨中央以及各網紅平台紛紛搶進，市黨部也希望做一個網路節目，推銷未來在台北市有心參政的年輕人，也藉以吸引、擴大年輕組群對國民黨的支持，才讓節目應運而生。

詹為元說，網路直播節目除議題設定或內容有趣外，更重要的是與觀眾的互動，「原來事件簿」臉書直播節目就會花蠻多時間在跟平台上留言的觀眾對話外，還會開設call-in專業，讓觀眾call-in進來，重溫過去2100全民開講回憶。

詹為元指出，這是第一個政黨官方平台開的call-in直播節目，歡迎所有call-in支持者針對當集討論議題說出心聲，也歡迎其他陣營支持者踢館，民眾可以第一線的與現任政治人物直球對決，辯論社會關注的議題，反映真實聲音。

詹為元說，作為「原來事件簿」臉書直播節目主持人，他希望節目能不同於以往，能更輕鬆詼諧甚至搞笑的呈現，透過互動來增強收看民眾的對節目的黏著度。

「原來事件簿」今晚10時首播主題為「美豬議題搞不定，吃壞身體誰來賠」，將由詹為元與「松山鄧麗君」徐巧芯一起線上與談、解密，如果美豬吃壞了自己和家人身體，怎麼賠、找誰賠。

網路直播 北市 美豬

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