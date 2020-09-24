罷捷二階連署未起步就達標？ 黃捷：無愧於心

主張罷免市議員黃捷的公民團體「鳳山清捷隊」25日要啟動二階罷捷連署，發言人徐尚賢今天稱已持有3萬份達罷免門檻二階的連署書。面對被罷免，黃捷表示，順其自然、無愧於心。

中選會證實罷捷案領銜人今天已經向中選會領取連署人名冊格式，依法連署期間為60天。

公民團體「鳳山清捷隊」發言人徐尚賢指出，明天啟動二階罷免連署，同時會展示已經在一階超前完成連署的3萬份連署書，連署站會通知已連署民眾返回填寫符合格式的二階連署書，預計二階連署要在11月23日完成。

他指出，罷免黃捷第二階段的連署書門檻是2萬8783份連署書，目前已經掌握3萬份；但因應中選會可能會剔除一些不符格式等，罷捷團體要收集4萬份連署，他說要進行地毯式擺攤，明天下午啟動連署還發動車隊遊行等。

面對罷免進入二階連署，黃捷告訴中央社記者，她「順其自然、微笑以對、無愧於心」。

依選罷法規定，以罷免黃捷所在鳳山區市議員選舉公民數計算，第二階段要有10%以上選民連署，第三階段是投票。鳳山區選舉人數是28萬7829人。

除了罷免黃捷，還有「鎮港除蟲隊」發起罷免前鎮、小港區民進黨市議員陳致中，罷免案也已經進入二階連署階段，依規定要在11月2日前完成連署。