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立法院召委選舉 江啟臣：感謝民眾黨技術合作

中央社 / 台中24日電
國民黨主席江啟臣。圖／聯合報資料照片
國民黨主席江啟臣。圖／聯合報資料照片

立法院昨天舉行各委員會召委選舉，國民黨在民眾黨協助下，於攸關美豬議題的衛環委員會及經濟委員會各取得一席召委。國民黨主席江啟臣今天受訪指出，感謝與國民黨技術合作的民眾黨，在野合作本來就是一種可行的方式

國民黨台中市第三區黨部大甲區聯絡處與黨籍市議員服務處結合，江啟臣今天下午出席了揭牌儀式。

江啟臣受訪就立院召委選舉中藍白合作的模式表示，除了感謝立院國民黨團的努力與團結外，也謝謝這次召委選舉上，與國民黨技術合作的民眾黨。在野合作本來就是一種可行的方式，只要符合民生需求、對人民有利的議題，在野一起合作監督執政應該是民主政治中所常見的。

江啟臣認為，國民黨現在是在野黨，不排斥各種與其他在野政黨合作的方式，這次立法院召委選舉是成功合作的案例，未來是否還有其他合作的可能與議題，可以看不同的議題，大家一起來討論，畢竟都是在野黨，國民黨採取開放的態度，視各種議題合作的可能，最重要是能為民發聲、為民爭取、為民有效監督執政黨。

針對兩岸關係，江啟臣強調，兩岸交流一向是國民黨的主張，唯有透過交流、溝通、對話才能有效增加互信、降低敵意，更重要的是可以避免兩岸之間不必要的衝突，特別是軍事衝突，當前兩岸軍事對峙的狀況，讓人感到台海局勢相對緊張，再多的軍事演習都沒有辦法增加兩岸彼此的互信。

他在揭牌儀式中也說，國民黨這幾年面對黨產會的追殺、清算，財務非常困難，因此在促進財務穩健的改善上，進行地方黨部的整併與調整，在因地制宜的原則下，以結合民代服務處或另外租用的模式進行，最重要是能繼續發揮服務黨員、民眾的功能。

國民黨 江啟臣 台灣民眾黨

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