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核四重啟公投 侯友宜：適當時機會表態

聯合報 / 記者施鴻基／新北即時報導
新北市長侯友宜表示適當時機會表態是否支持核四重啟。記者施鴻基／攝影
新北市長侯友宜表示適當時機會表態是否支持核四重啟。記者施鴻基／攝影

國民黨主席江啟臣領銜帶頭推動「公投復併大選公投」，新北市民進黨議員戴瑋姍質詢市長侯友宜，希望他表態是否支持核四重啟；但侯友宜表示投票是個人權益，會在合適時機說明。

戴瑋姍說，國民黨推動明年8月28日核四公投，侯友宜身為地主市長，應該表態說明是否同意，總統蔡英文曾說核四是用命發電，會不會去投票，市長有義務表態，捍衛新北市民權益，核四不安全，先前至少發生512件公安事故。

她說，核四安全嗎？侯友宜說過新北消防局無法保證核安事故發生時可完全處理，公投綁大選最終目標是重啟核四，如今核四成為國民黨政治提款機，不能每次選舉都讓這議題重啟，侯友宜是國民黨內要角，有責任讓國民黨停止操作，不要讓全台灣人民受害。

侯友宜說，投票是他個人權益，未來會尊重公投結果，他會在適當時機說明。核安是他永遠要守住的最後一道防線，保護市民是他義無反顧的責任，如果沒有辦法處理，核四就不宜重啟。

核四 侯友宜

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