新黨呼應一國兩制台灣方案 陸委會：檢疫後調查

新黨主席吳成典日前出席海峽論壇，呼應「一國兩制台灣方案」。陸委會今天表示，吳成典赴陸雖經過申請，但依規定不得參與陸方倡議。將會在吳成典完成檢疫後，啟動行政調查。

吳成典日前在海峽論壇大會致詞時，不但強調新黨的立場是，認同「一個中國」與「九二共識」，反對台獨，更呼應陸方的「一國兩制台灣方案」，呼籲兩岸共同協商並實現。

大陸委員會下午舉行例行記者會，發言人邱垂正在回答相關提問時說，台灣是法治國家，對於吳成典的案件，將會在收到吳成典的返台通報表後，視實際情況進一步進行行政調查。

邱垂正說，吳成典曾經擔任金門縣副縣長，目前屬於退離職未滿3年的政務人員，依「兩岸人民關係條例」的相關規定，赴陸前必須向內政部申請許可。依這項規定赴陸的人員，返台後必須填妥通報表交給服務機關或是相關機關。

邱垂正指出，政府當時已再三提醒吳成典，應恪守規範、注意對等尊嚴原則，並且不得以任何形式參與陸方倡議或推動涉及「一國兩制」或「民主協商」的相關活動。

對於外界質疑吳成典疑似踩到規定的紅線，邱垂正表示，將會在收到他提交的通報資料後，視通報資料所記載，不排除會同內政部及有關機關啟動行政調查。但由於目前吳成典仍在檢疫期間，因此相關程序會等結束檢疫後開始啟動。

除了吳成典的案件之外，海峽論壇舉辦當日，主會場曾與「台北分會場」進行連線，外界質疑此舉違反了陸委會的3項禁止事項中「禁止在台辦理海峽論壇相關活動」規定，邱垂正說，目前已經與相關的單位偕同展開調查。