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召委選舉藍白合作？ 江啟臣：不排斥其他在野黨合作
立法院昨舉行各委員會召委選舉，國民黨團在民眾黨團的策略協助下，於攸關美豬議題的衛環委員會及經濟委員會各取得一席召委。國民黨主席江啟臣表示，國民黨是在野黨，不排斥與其他在野政黨合作，未來看各種議題是否有合作的可能，一起監督執政黨。
立法院召委選舉是否為「藍白合作」？江啟臣表示，感謝國民黨委員的努力與團結，也感謝在召委選舉上技術合作的民眾黨；在野合作本來就是一種可行的方式，特別在立法院，只要符合民生議題，對人民有利的議題，在野政黨合作一起監督執政黨，也是民主當中常見的。
江啟臣強調，召委選舉算是個成功合作的案例，國民黨雖然是最大的在野黨，但採取開放態度，不排斥與其他在野政黨合作，未來看各種議題是否有合作的可能，重要的是為民發聲、為民爭取、為民有效基督執政黨。
至於大陸廈門大學台灣研究院副院長、教授張文生今日在陸媒「環球時報」撰文「兩岸和平發展仍要爭取國民黨」。對此，江啟臣說，兩岸的溝通、交流一向就是國民黨的主張，但樂見於有原則的溝通、交流跟對話，透過交流、溝通及對話才能有效增加互信、降低敵意，避免兩岸不必要的衝突，特別是軍事衝突，目前兩岸軍事對峙的狀況，讓台海局勢感到相對緊張，再多的軍事演習，都無法增加兩岸彼此的互信。
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