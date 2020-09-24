召委選舉藍白合作？ 江啟臣：不排斥其他在野黨合作

立法院昨舉行各委員會召委選舉，國民黨團在民眾黨團的策略協助下，於攸關美豬議題的衛環委員會及經濟委員會各取得一席召委。國民黨主席江啟臣表示，國民黨是在野黨，不排斥與其他在野政黨合作，未來看各種議題是否有合作的可能，一起監督執政黨。

立法院召委選舉是否為「藍白合作」？江啟臣表示，感謝國民黨委員的努力與團結，也感謝在召委選舉上技術合作的民眾黨；在野合作本來就是一種可行的方式，特別在立法院，只要符合民生議題，對人民有利的議題，在野政黨合作一起監督執政黨，也是民主當中常見的。

江啟臣強調，召委選舉算是個成功合作的案例，國民黨雖然是最大的在野黨，但採取開放態度，不排斥與其他在野政黨合作，未來看各種議題是否有合作的可能，重要的是為民發聲、為民爭取、為民有效基督執政黨。