議員指成柯文哲選總統假想敵 侯友宜：和柯是好朋友

新北市長侯友宜今天遭議員質疑成了台北市長柯文哲參選總統的假想敵，要求當場表態是否選總統，侯友宜不表態，說他和柯文哲是好朋友。

侯友宜今天到新北市議會進行施政報告及備詢，民進黨議員張志豪表示，侯的滿意度高，但滿意度敬陪末座的柯文哲卻常扯新北的後腿。

他表示，柯不斷政治口水來對新北市政府說三道四，甚至還搶辦耶誕城活動，為了不要成為柯參選總統的假想敵遭扯後腿，進而傷害新北市民的權益，他要求侯當場說明否選總統。

侯友宜未表態是否選總統，他說，包括淡北道路開通等雙北合作，他都要謝謝柯文哲的幫忙。張志豪追問小時候有沒想過選總統？他避談說，「我小時侯在賣豬肉呀」。

侯友宜表示，他會祝福柯文哲市政加油並好好選總統，「有夢想不是壞事」，柯文哲對新北的意見雖有不一樣，但是仍可以溝通的，在搶辦耶誕城活動上也是良性競爭，若柯辦不好了就是自己漏氣。

張志豪再要求明確表態時，侯友宜說，「我明確說，柯文哲是我的好朋友，不要破壞我們的感情。」