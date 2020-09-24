正國會立委擬提修憲案 盼以「台灣」加入國際組織

立法院14日朝野協商同意成立修憲委員會，而以正國會為首的民進黨立委將提出修憲版本，內容包括國家應優先以台灣之名義進行涉外事務、加入國際組織等。全案尚待最終文字確認後對外公布及進行連署。

立法院長游錫堃14日主持朝野黨團協商決定，組成立法院修憲委員會。根據立法資料，目前共有15項中華民國憲法增修條文的修正草案，以及1項憲法本文的修正草案，合計共有16案，主要內容為「18歲公民權」、廢除考監兩院、擴充憲法人權清單等。

為讓台灣邁向國家正常化，以正國會為首的立委針對台灣政治現狀，擬提出修憲案。

正國會成員、民進黨立委陳亭妃接受中央社記者訪問時指出，這是經多名立委多次討論下凝聚而成，也配合台灣現在的局勢及民調數據。她認為，今天大家在談修憲，不應只有關注18歲公民權、廢除考試院、監察院等議題，也應就國家局勢及未來國家定位，進行廣泛討論。

陳亭妃指出，他們的目標是希望能把國家的定位，在修憲議題中討論，但不希望每次討論這個議題時，就被國民黨、統媒戴上「我們要搞統獨的帽子」，因此提案版本中的文字，「完全是非常中性的」，且大多數人都能接受，也相信沒有一個人會說，不接受台灣是成為正常國家的。

陳亭妃認為，根據今天台灣智庫的民調顯示，正常國家的議題現在已經變成主流，因為台灣進行總統直選後，其實應該就沒有所謂的統獨議題，而是只有台灣如何走向正常國家的議題，所以這個時候適合去觸及，甚至廣泛討論。

陳亭妃表示，全案仍在進行最後的文字確認，預計下周會召開記者會，公布確定的修憲版本。

目前的修憲提案內容包括，修正憲法本文第4條，將「中華民國領土，依其固有疆域」改為「中華民國領土範圍為憲法效力所及地區」，藉此切合國家實際治理範圍。

在修正憲法增修條文部分，提案內容提到，要「實質廢省」，也要發展數位國家、增進國人的數位權利，同時防範境外勢力。

另外，也將在憲法增修條文第10條，增訂「國家應優先以『台灣』之名義進行涉外事務，加入國際組織、參與國際活動，並善盡國際人道援助之責任」的條文等內容。