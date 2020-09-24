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北京稱駐索羅門使館彰顯一中 外交部：掩擴張行徑

中央社 / 台北24日電
外交部發言人歐江安。聯合報系記者徐偉真/攝影
外交部發言人歐江安。聯合報系記者徐偉真/攝影

中國駐索羅門群島大使館21日正式開館，中國官方聲稱這彰顯「一中原則」是大勢所趨。外交部今天表示，索國終會認清北京目的，各國也將認知中國持續以虛妄「一中原則」掩蓋侵略及擴張行徑。

索羅門群島2019年與台灣斷交，同年9月與中國建交。中國駐索羅門群島使館21日開館，適逢中索建交週年；中國外交部表示，這彰顯「一中原則」是人心所向、大勢所趨。

外交部發言人歐江安今天說，索羅門群島總理蘇嘉瓦瑞（Manasseh Sogavare）違反民主程序的貿然外交轉向，已遭其國內政要與民眾質疑。中國非法強行租用索羅門外島、承諾跳票及讓索國苦於鉅額債務陷阱的傳聞不斷，不僅不符合索國民眾利益，也再次曝露中國將影響力擴張至太平洋地區的侵略野心。

歐江安說，索國政府為迎合中國所好，曾於6月扣留台灣援助馬萊塔省（Malaita）的醫療防疫物資並百般阻擾。此外，為派遣包機赴中國迎接中國駐索大使赴任，索國政府竟延後安排赴菲律賓接回留學生，置學子於疫區不顧。

外交部提醒各界，應看到在中國大使館開館背後，索國民眾付出的代價。台灣相信，索國終會認清中國政府目的，世界各國也將認知中國政府以虛妄「一中原則」掩蓋其侵略及擴張行徑的事實。

索羅門 外交部 大使館

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