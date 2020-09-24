災民永久屋遭法拍 內政部修法禁止強制執行

內政部部務會報今天通過災害防救法修正草案，將直轄市山地原住民區納入災害防救體系、強化公私協力防救災教育及演練，並增列政府贈與災民的住宅不得強制執行等規範，健全災害防救體制。

內政部表示，這次修法是以健全防救災體系為重點，由於地方制度法日前通過修法增訂「直轄市山地原住民區」的規定，因此配合修法，將「直轄市山地原住民區」納入災害防救體系，與鄉、鎮、市一樣需辦理各項防救災作業。

內政部指出，為利災時各級災害防救機關機具調派，草案中增訂，各級政府應定期調查及整備政府及民間救災機具與專業人力，並建立資料庫，供災時調派運用；也增訂中央災害應變中心得視災情需要，在地方成立前進協調所，整合救災資源，協助受災地方政府救災。

內政部表示，目前有政府贈與莫拉克災民的永久屋遭法拍，除與原興建政策目的不同外，拍定人因無公有土地合法使用權，將造成公有土地管理機關困擾。

為解決這個問題，修正草案中明定，由政府或經政府認可的民間單位興建，並無償移轉予受災地區受災居民的住宅，不得處分、設定負擔或出租，並不得作為強制執行標的；另增訂施行期限至住宅滅失止，以杜絕爭議。

另外，內政部表示，為提升民間自主防護能力，草案明定，由各級政府結合公、私立學校、急救責任醫院、團體、公司、商業、有限合夥等，實施相關災害整備及應變事項，共同參與或協助訓練、演習，以強化全民防救災共識，提升整體防救災量能。

內政部指出，災害防救法部分條文修正草案將依法制作業程序，陳報行政院審查後，儘速送請立法院審議，以健全災害防救體制。