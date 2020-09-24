快訊

今晚到明天北北基防大雨！氣象局：東北風挾雨到下周一

王又正掰了「新聞深喉嚨」曝最新動向：我要再度出征了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

氣候行動刻不容緩 督促政院優先排程

台灣醒報 / 記者祝潤霖╱台北報導

「我將督促行政院把氣候危機政策列為優先施政重點！」立委洪申翰、伍麗華、蘇巧慧、莊競程、賴品妤24日共推氣候行動，要求行政團隊應正視氣候變遷，包括邁向2050淨零碳排、推出台版綠色政綱、提出《氣候變遷法》、納入多元社群參與氣候政策，以完善台灣的氣候治理。

轉型減少產業衝擊

中研院環境變遷研究中心博士許晃雄指出，台灣未來的春季乾旱會較以往嚴重，可能影響春耕，而冬季降雨會變少，氣溫變暖，形成又乾又暖的天氣型態，進而影響農作物收成。他強調，台灣亟需深度減碳的規劃與確立，中研院在2019年6月曾提出了3項倡議，包括發展途徑規劃溝通與共識，及上位法源的建立。

賴品妤表示，夏季海水溫度上升，核電廠為了要符合排放水溫度的要求，就會依規定視狀況執行降載策略；後續要升至滿載運轉，也需要觀察潮汐、海水溫度變化等。高溫已經不只是在生活中「感覺熱」，更是影響到如發電等民生問題；從核電廠的例子可以看出，未來的能源設備和發電方式，必須要能夠適應高溫。

「2023年起，其他沒有碳定價地區的貨品要進入歐盟時，都可能被課以碳關稅，這對出口導向的台灣將產生巨大衝擊。」莊競程認為，迫切需要參考歐盟《綠色政綱》，提出台版綠色轉型方案，最重要的是設計一套轉型機制，減少產業界的衝擊，也可以透過稅制改革，增加誘因同時促進經濟增長，達到公平的社會轉型。

氣候變遷是人權議題

伍麗華指出，氣候變遷是人權議題，如原住民社群許多部落位於山區或河邊，當豪雨增加，容易造成山區土石流或山崩，使人民生命財產安全受威脅；而對於鄉村的農產業，則可能因為暖乾的冬天導致鉅額農損，政府在氣候變遷政策的決策過程中，必須有多元社群的參與，才能確實掌握每個族群的需求與面臨的威脅。

「不僅要全面檢討法規、政策，更要投入足夠的資源，協助台灣來面對氣候變遷所帶來的影響。」蘇巧慧表示，政府除了協助產業與能源的減碳，也應該投入資源來研發碳循環、碳捕捉與封存等技術。以日本為例，建議政府應推動氣候變遷知識普及化，就像台灣921以來成功推廣地震防災知識，提高民眾的防災意識。

洪申翰重申4項主張，包括邁向2050淨零碳排、推出台版綠色政綱、提出《氣候變遷法》及多元社群參與氣候政策。現在的青年及未來世代在政治上尚未有權選擇對未來有益的政策，卻要在20、30年後承擔氣候變遷更加嚴重的後果，「這是世代的不正義！」呼籲大眾參與27日青年氣候聯盟舉辦的抗暖化大遊行。

【更多精采內容，詳見

氣候變遷 蘇巧慧 賴品妤

延伸閱讀

極端氣候強化氣候治理 立委提2050淨零碳排等主張

禮讓衛環召委給陳瑩？洪申翰：我是第二順位

被騙了？召委支持洪申翰綠卻換陳瑩 王婉諭：遺憾

賴品妤狂曬親密 鄭運鵬也秀照片卻被笑「大叔之愛」

相關新聞

國民黨地方黨部結合民代服務處 江啟臣：因地制宜調整

國民黨近年財政困難，為節省經費，國民黨部分地方黨部與民代服務處結合，國民黨台中市第三區黨部大甲區聯絡處設在台中市議員李榮...

憲改議題曾出包？蔡易餘：期待憲改直接修正原始條文

立法院開議，修憲議題成為焦點，民進黨立委蔡易餘表示，他很期待下一次的修憲工程，直接來討論修正原始條文，而不要再用增修條文...

罷捷二階連署未起步就達標？ 黃捷：無愧於心

主張罷免市議員黃捷的公民團體「鳳山清捷隊」25日要啟動二階罷捷連署，發言人徐尚賢今天稱已持有3萬份達罷免門檻二階的連署書...

立法院召委選舉 江啟臣：感謝民眾黨技術合作

立法院昨天舉行各委員會召委選舉，國民黨在民眾黨協助下，於攸關美豬議題的衛環委員會及經濟委員會各取得一席召委。國民黨主席江...

侯友宜施政報告 議員聚焦總統大選及美豬議題

新北市長侯友宜今天在議會施政報告，強調振興經濟會以信心經濟為主軸，要建立消費者信心、業者營運信心和投資信心，「拚經濟更要...

內湖非法養護所火警釀3死 監委要查

台北市內湖區一處非法私人養護所火警釀3死。監察委員王幼玲、蘇麗瓊、蔡崇義今天說，這突顯社區長照機構不足及未立案情形普及化...

召委選舉藍白合作？ 江啟臣：不排斥其他在野黨合作

立法院昨舉行各委員會召委選舉，國民黨團在民眾黨團的策略協助下，於攸關美豬議題的衛環委員會及經濟委員會各取得一席召委。國民...

氣候行動刻不容緩 督促政院優先排程

「我將督促行政院把氣候危機政策列為優先施政重點！」立委洪申翰、伍麗華、蘇巧慧、莊競程、賴品妤24日共推氣候行動，要求行政團隊應正視氣候變遷，包括邁向2050淨零碳排、推出台版綠色政綱、提出《氣候變遷法

北京稱駐索羅門使館彰顯一中 外交部：掩擴張行徑

中國駐索羅門群島大使館21日正式開館，中國官方聲稱這彰顯「一中原則」是大勢所趨。外交部今天表示，索國終會認清北京目的，各...

徐榛蔚違紀輔選停權一年半 組發會建議重做處分

國民黨考紀會今天處理花蓮縣長徐榛蔚違紀輔選的停止黨權案，決定給予停權1年6個月處分。不過，國民黨組發會主委李哲華說，此案...

議員指成柯文哲選總統假想敵 侯友宜：和柯是好朋友

新北市長侯友宜今天遭議員質疑成了台北市長柯文哲參選總統的假想敵，要求當場表態是否選總統，侯友宜不表態，說他和柯文哲是好朋...

【重磅快評】不當側翼 時力就不用怕丟臉了

時代力量不分區立委王婉諭在立法院社福及衛環委員會召委選舉時，票投民進黨立委洪申翰，造成民進黨陳瑩、洪申翰和國民黨立委蔣萬...

熱門新聞

北市上空機群凌空 民眾：開戰了？ 國防部：國慶預演啦

台海局勢緊張 游淑慧警告：台人再「這樣做」大陸恐真打來

社區安全嗎？ 台灣輸出暴增19例

獨／蔡總統視導子儀艦大合照 罕見「戰彈」當背景

專家：社區疑有潛在確診者 少數移工恐感染

演習、飛彈試射？軍方神秘機動飛彈車台東現蹤！

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。