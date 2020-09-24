氣候行動刻不容緩 督促政院優先排程

「我將督促行政院把氣候危機政策列為優先施政重點！」立委洪申翰、伍麗華、蘇巧慧、莊競程、賴品妤24日共推氣候行動，要求行政團隊應正視氣候變遷，包括邁向2050淨零碳排、推出台版綠色政綱、提出《氣候變遷法》、納入多元社群參與氣候政策，以完善台灣的氣候治理。

轉型減少產業衝擊

中研院環境變遷研究中心博士許晃雄指出，台灣未來的春季乾旱會較以往嚴重，可能影響春耕，而冬季降雨會變少，氣溫變暖，形成又乾又暖的天氣型態，進而影響農作物收成。他強調，台灣亟需深度減碳的規劃與確立，中研院在2019年6月曾提出了3項倡議，包括發展途徑規劃溝通與共識，及上位法源的建立。

賴品妤表示，夏季海水溫度上升，核電廠為了要符合排放水溫度的要求，就會依規定視狀況執行降載策略；後續要升至滿載運轉，也需要觀察潮汐、海水溫度變化等。高溫已經不只是在生活中「感覺熱」，更是影響到如發電等民生問題；從核電廠的例子可以看出，未來的能源設備和發電方式，必須要能夠適應高溫。

「2023年起，其他沒有碳定價地區的貨品要進入歐盟時，都可能被課以碳關稅，這對出口導向的台灣將產生巨大衝擊。」莊競程認為，迫切需要參考歐盟《綠色政綱》，提出台版綠色轉型方案，最重要的是設計一套轉型機制，減少產業界的衝擊，也可以透過稅制改革，增加誘因同時促進經濟增長，達到公平的社會轉型。

氣候變遷是人權議題

伍麗華指出，氣候變遷是人權議題，如原住民社群許多部落位於山區或河邊，當豪雨增加，容易造成山區土石流或山崩，使人民生命財產安全受威脅；而對於鄉村的農產業，則可能因為暖乾的冬天導致鉅額農損，政府在氣候變遷政策的決策過程中，必須有多元社群的參與，才能確實掌握每個族群的需求與面臨的威脅。

「不僅要全面檢討法規、政策，更要投入足夠的資源，協助台灣來面對氣候變遷所帶來的影響。」蘇巧慧表示，政府除了協助產業與能源的減碳，也應該投入資源來研發碳循環、碳捕捉與封存等技術。以日本為例，建議政府應推動氣候變遷知識普及化，就像台灣921以來成功推廣地震防災知識，提高民眾的防災意識。

洪申翰重申4項主張，包括邁向2050淨零碳排、推出台版綠色政綱、提出《氣候變遷法》及多元社群參與氣候政策。現在的青年及未來世代在政治上尚未有權選擇對未來有益的政策，卻要在20、30年後承擔氣候變遷更加嚴重的後果，「這是世代的不正義！」呼籲大眾參與27日青年氣候聯盟舉辦的抗暖化大遊行。

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